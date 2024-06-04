Английский язык станет обязательным на Украине

Верховная рада приняла законопроект, официально закрепляющий статус английского как одного из языков международного общения на Украине. Об этом сообщили украинские СМИ.

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Законопроект был принят во втором, основном чтении, его поддержали 236 депутатов. Документ предполагает, что на Украине определят список должностей, которые смогут занимать только знающие английский сотрудники.

Во время первого чтения, которое состоялось в ноябре 2023 года, был определен приблизительный перечень таких должностей. В него вошли должности в органах государственной власти и местного самоуправления, в пограничной службе, подразделениях экстренной и медицинской помощи, а также в сферах образования, науки и транспорта. Когда закон вступит в силу, кандидатов на некоторые должности будут проверять на знание английского языка.

Ранее на Украине признали неконституционным закон «Об основах государственной языковой политики». После вступления этого закона в силу в 2012-м в некоторых областях страны русский язык получил статус регионального.

Также в стране действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий сотрудников госорганизаций и банков общаться на рабочем месте только на украинском. Кроме того, в стране действуют языковые квоты на телевидении - большую часть эфира необходимо заполнять контентом на украинском языке.