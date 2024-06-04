Предложение Макрона по Украине назвали блефом

Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину является блефом, пишет американское издание The Washington Post (WP). Отмечается, что французский лидер может оказаться в неловком положении, если Москва раскроет его блеф.

Авторы отмечают, что предложение президента Франции кажется амбициозным и рискованным, несмотря на то, что военных предлагается задействовать далеко от передовой. Таким образом Макрон хочет создать «стратегическую двусмысленность» для Москвы, заставив российские власти гадать о возможных шагах Парижа с помощью этих инструкторов.

Проблема в следующем: что, если [президент России Владимир] Путин разоблачит блеф Макрона? Особенно с учетом того, что французский лидер почти ничего не сделал для подготовки в стране общественного мнения к возвращению мешков с трупами из Украины. Не говоря уже о том, что большинство союзников Франции по НАТО, которые сами по-прежнему категорически против размещения войск, вряд ли пойдут на прямую конфронтацию с РФ из-за французских потерь, — сказано в материале.



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Ранее радиостанция RFI сообщала, что Эммануэль Макрон может официально объявить об отправке военных инструкторов в зону украинского конфликта. По информации СМИ, о своем решении глава государства, вероятно, сообщит 6 июня, по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.