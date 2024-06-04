Актер Том Круз попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака после приземления на вертолетной площадке в Лондоне, сообщило издание The Sun. По данным британского таблоида, артист перепутал Audi политика со своим автомобилем Mercedes.

Инцидент произошел 30 мая, когда черный вертолет 61-летнего актера приземлился на вертолетной площадке в Баттерси. Круз быстро осознал ошибку, но уже попал на видео, которое быстро разошлось в соцсетях. Инцидент не смутил актера, он улыбался и махал фанатам.

Предполагается, что премьер-министр приземлился на вертолетной площадке вскоре. Он вернулся после предвыборной поездки в Девон. По данным The Sun, перелет обошелся в 2,5 тыс. фунтов стерлингов.

Ранее Daily Mail писал, что в апреле дочь Тома Круза Сури отказалась видеться со звездным родителем после достижения ею совершеннолетия. По словам инсайдеров, девушка отпраздновала свое 18-летие и выразила желание не восстанавливать общение с родителем. Отныне она ни в чем не хочет полагаться на него. Кроме того, отмечает портал, достижение Сури совершеннолетия автоматически освобождает Тома Круза от обязанности выплачивать алименты, сумма которых составляет $400 тысяч в год (примерно 37,7 миллиона рублей).

Позже стало известно, что дочь Круза и Кэти Холмс после совершеннолетия отказалась от фамилии отца, окончательно обрубив связь со знаменитым родителем. Девушка играет в театре и на афише фигурирует как Сури Ноэль.