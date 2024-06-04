Противников Венгрии в ЕС стало больше

Официальные представители Австрии поддерживают идею властей Бельгии о лишении Венгрии права голоса в рамках ЕС за отказ в оказании Киеву военной и финансовой помощи. Об этом Politico сообщил представитель австрийского МИД.

«Мы ожидаем, что все 27 членов ЕС будут полностью придерживаться принципов, на которых основан Евросоюз... Это особенно верно для будущего председательства в ЕС. Учитывая это, мы поддерживаем строгое дальнейшее соблюдение процедуры по седьмой статье применительно к Венгрии», — говорится в сообщении.



Евросоюз планирует лишить Венгрию права вето

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Венгрию необходимо лишить права голоса в Европейском союзе из-за разногласий с Будапештом, особенно в контексте скорого начала председательства страны в сообществе. Лябиб добавила, что данный шаг предрешит судьбу ЕС, так как покажет его эффективность перед внутренними вызовами. По ее словам, если Венгрию не лишить права голоса и вето, придется реформировать механизм санкций в отношении стран, несогласных с политикой Брюсселя.