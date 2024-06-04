В Одессе взломали радиостанции и запустили в эфир российские патриотические песни

Российские патриотические песни зазвучали в эфире одесских радиостанций, которые, как утверждается, были взломаны. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

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На опубликованной изданием видеозаписи запечатлено, как автомобилист включает радио и слышит звуки российской песни.

С 17 июля 2024 года на Украине вступает в силу положение закона "О медиа", ужесточающее требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ. Как заявлял ранее уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, русский язык в эфире будет допускаться лишь в "устойчивых выражениях, коротких фразах и отдельных словах".

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о государственном языке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. В марте 2023 года Верховная рада приняла закон о деколонизации топонимов, который обязывал местные власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом.

При этом граждане Украины продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. По данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.