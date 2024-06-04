Обзор иноСМИ: месть Мишеля фон дер Ляйен и «атрофия» военного арсенала США

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Washington Post: Россия может ударить по французским инструкторам

Так называемые красные линии, ограничивающие военную поддержку Украины Западом, постоянно стираются, а на нынешнем этапе они больше похожи на «блеклые розовые точки», пишет Ли Хокстейдер в своей статье для The Washington Post. Как отмечает автор, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает рискованный план по отправке французских военных инструкторов на Украину; это может спровоцировать жесткий ответ президента РФ Владимира Путина.

По версии Хокстейдера, российские силы могут нанести удар по французским военным на Украине и «разоблачить блеф» Макрона. Автор считает, что это способно поставить под угрозу единую позицию стран НАТО: союзники Франции вряд ли решатся на прямое столкновение с Москвой даже из-за гибели французских инструкторов.

New York Times: армия США не готова к войне

Первый президент США Джордж Вашингтон называл одним из наиболее эффективных средств сохранения мира готовность страны к войне. Как пишет американский сенатор Роджер Уиккер в своей статье для The New York Times, в предыдущие 40 лет американский арсенал помогал обеспечивать мир, но «политическое пренебрежение» привело к его атрофии, в то время как военные машины других стран заработали на полную мощность.

По словам Уиккера, высокопоставленные военные США недавно заявили сенаторам, что Штаты сталкиваются с одной из самых серьезных глобальных угроз со времен Второй мировой войны. В то же время военные предупредили, что американская армия рискует оказаться недостаточно оснащенной и вооруженной. По их словам, у США проблемы со строительством и обслуживанием кораблей, американский парк истребителей опасно мал, а военная инфраструктура страны устарела. В то же время глава Китая Си Цзиньпин провел историческую военную модернизацию, обогнал ВМС США по размеру флота и обзавелся одним из крупнейших в мире запасов ракет. Президент РФ Владимир Путин подготовил свою страну к долгосрочному конфликту, а Иран и связанные с ним движения увеличили количество атак на американские корабли и военных. Что еще опаснее для США, правительства этих стран помогают друг другу, предупреждает Уиккер.

Орбан: НАТО «в одном шаге» от конфликта с Россией

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил итальянской газете Il Giornale о риске вовлечения НАТО в конфликт на Украине. По его мнению, Запад может выбрать один из двух путей: либо изолировать украинский кризис и найти дипломатический путь, либо углубиться в конфликт.

Как подчеркнул Орбан, если Украина начнет наносить удары по территории России западным оружием, последует «сильная реакция» Москвы, и НАТО окажется «в одном шаге» от конфликта. Венгерский премьер заявил, что стратегия ЕС по Украине тактически неудачна, и в Брюсселе не осознают, что «играют с огнем». ЕС следует задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и призвать к прекращению огня, подчеркнул Орбан.

В Норвегии предупредили о быстром восстановлении России

Глава Минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что у НАТО есть два-три года на подготовку, прежде чем Россия сможет участвовать в новых вооруженных конфликтах. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, это более короткие сроки, чем предполагали западные чиновники. По словам Кристофферсена, ранее военные НАТО считали, что Россия будет готова к новому конфликту через десять лет, но промышленная база страны позволяет значительно сократить этот срок. По мнению норвежского министра, в течение следующих нескольких лет страны НАТО должны и восстанавливать свои силы и запасы, и одновременно поддерживать Украину. Парламенту Норвегии пока лишь предстоит утвердить план, увеличивающий расходы страны на оборону почти вдвое в течение следующих 12 лет.

Президент Европейского совета Шарль Мишель пытается помешать своей давней оппонентке, главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен переизбраться на второй срок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на восьмерых дипломатов ЕС, чиновников и представителей национальных правительств.

По словам собеседников издания, Мишель пытается «насолить» фон дер Ляйен под конец их многолетнего соперничества. Борьба за власть между двумя высшими должностными лицами ЕС обострилась в последние три года. Напряженность вышла на первый план во время их визита в Анкару в 2021 году, когда Мишель «захватил» единственный доступный стул рядом с президентом Турции, оставив фон дер Ляйен сидеть на соседнем диване. Глава ЕК ответила ему обвинениями в сексизме. Некоторые источники Politico считают, что позже Мишель хочет заполучить пост главного дипломата ЕС, сменив Жозепа Борреля, но продолжать работу с фон дер Ляйен он не намерен. По данным Politico, его стратегия заключается в том, чтобы перед выборами беседовать с лидерами ЕС один на один и «подговаривать» их против фон дер Ляйен.