Итальянский вице-премьер призвал Макрона отправиться воевать на Украину

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини призвал французского президента Эммануэля Макрона лично отправиться на Украину воевать.

«Надень каску и не морочь итальянцам голову», – передает РИА «Новости» требование Сальвини.



Заявление прозвучало на предвыборном мероприятии в Бари, где выступал кандидат партии Сальвини «Лига» в мэры города.

Ранее Маттео Сальвини говорил, что люди, подобные Макрону, являются опасными. По его словам, всех, для кого нормальны рассуждения об отправке западных войск на Украину, «нужно лечить».