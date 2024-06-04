Санду попросили вернуть гражданство Молдавии экс-главе Румынии Бэсеску

Представители молдавской партии "Народное движение" направили президенту Майе Санду обращение с просьбой вернуть гражданство Молдавии бывшему главе Румынии Траяну Бэсеску.

"Убедительно просим вас начать процедуру восстановления гражданства Молдовы для президента Траяна Бэсеску. Ваш указ станет символическим актом справедливости, чести и достоинства по отношению к Бэсеску, который по-прежнему поддерживает наши усилия, вас лично в процессе европейской интеграции", - сказано в обращении, которое опубликовала в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) бывший министр молодежи и спорта Лоретта Хандрабура.

Гражданство Бэсеску и его жена получили в ноябре 2016 года по указу бывшего президента Молдавии Николая Тимофти. Однако через год победивший на выборах президента лидер Партии социалистов Игорь Додон подписал указ о лишении Бэсеску молдавского гражданства, объяснив это тем, что оно было предоставлено в обход законной процедуры. К тому же, отметил Додон, Бэсеску неоднократно выступал за ликвидацию государственности Молдавии путем аннексии Румынией, что идет вразрез с положениями конституции республики.

Бэсеску обжаловал указ Додона в суде, затем в Апелляционной палате и Высшей судебной палате Молдавии, однако судебные инстанции отклонили его жалобу. Со своей стороны Санду ранее заявила, что не может отменить решение Высшей судебной палаты, но сам Бэсеску может снова подать документы на получение молдавского гражданства в соответствии с законом.

Бэсеску после ухода с поста президента заявил, что сделает все возможное, чтобы приблизить объединение Молдавии с Румынией, для чего создал партию и предложил учредить в составе румынского правительства министерство объединения, которое будет координировать работу государственных учреждений в этом направлении. Он подчеркнул, что объединение двух стран должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и Евросоюз, но признал, что для этого пока не созданы необходимые условия, так как, по данным социологических опросов, против этой идеи выступает более двух третей граждан Молдавии. Призывы к слиянию двух стран чаще озвучивают политики Румынии, где число его сторонников составляет почти 68%. В Кишиневе власти предпочитают не реагировать на предложения о ликвидации молдавской государственности из Бухареста.