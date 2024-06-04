Глава правящей партии Грузии Гарибашвили заявил о партнерстве с США и Европой

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили заявил о стратегическом партнерстве Тбилиси с Соединенными Штатами и Европейским союзом (ЕС) несмотря на разногласия, возникшие вокруг закона об иностранных агентах. Его слова приводит Telegram-канал "Новости - Грузия". По его словам, трудности в отношениях носят временный характер. "У нас, конечно, может быть ряд разногласий с нашими партнерами, но есть вопросы, по которым мы согласны. У нас стратегическое партнерство с Америкой и Европой. Могут быть какие-то вопросы, по которым мы не можем прийти к согласию, и это требует диалога, обсуждения и разговоров", - заявил Гарибашвили. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что принятием закона об иноагентах Тбилиси одержал победу над "недоброжелателями", поскольку стране удалось сохранить суверенитет и безопасность. По его словам, вокруг закона были "чрезмерные эмоции", имевшие искусственную основу, однако власти должны действовать прагматично и с холодным рассудком.