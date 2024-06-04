Орбан заявил, что Трамп и ЕС могли бы завершить конфликт на Украине за 24 часа

Дональд Трамп, вероятный кандидат на президентских выборах в США, и Евросоюз могли бы завершить конфликт на Украине за 24 часа. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью газете Il Giornale.

"Если бы Трамп и Евросоюз захотели, война закончилась бы за 24 часа. Мы не должны забывать, что война ведется людьми, и те же самые люди, если есть желание, имеют все возможности для заключения мира. Я думаю, что, если бы Трамп стал президентом, он за один день смог бы достичь прекращения огня в Украине, а затем начать переговоры", - сказал Орбан.

По его мнению, стратегия ЕС по украинскому вопросу провальна, даже с тактической точки зрения.

"Мы не понимаем, что играем с огнем. Нам следует задаться вопросом, в чем заключаются стратегические интересы Европы, и требовать прекращения огня. Наши граждане хотят мира, а не войны, которая может быть политической игрой", - добавил он.

По итогам выборов в Европарламент, которые пройдут 8-9 июня, Орбан ожидает создания нового правого большинства.

"Нынешняя Еврокомиссия потерпела неудачу в сельском хозяйстве, в вопросе конфликтов, в миграционном вопросе, в экономике, и теперь ее руководители должны уйти. Укрепление демократии означает избрание другой комиссии, отличной от нынешней, которая, сколько я помню, была худшей", - считает Орбан.

При этом он намекнул, что многое зависит от решения лидера Италии Джорджи Мелони, главы европейских консерваторов, и Марин Ле Пен, главы парламентской фракции французской партии "Национальное объединение".