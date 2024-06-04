Сальвини предложил Макрону надеть каску и поехать на Украину
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.
Об этом он заявил на предвыборном мероприятии кандидата партии «Лига» в мэры города Бари.
«Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — сказал Сальвини.
Ранее сообщалось, что Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.
Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных
Итальянский вице-премьер также высказал мнение, что процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является политическим.