Сальвини предложил Макрону надеть каску и поехать на Украину

Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону надеть каску и самому поехать на Украину.

Об этом он заявил на предвыборном мероприятии кандидата партии «Лига» в мэры города Бари.

«Макрону я скажу: ты езжай на Украину воевать, надень каску и не морочь итальянцам голову», — сказал Сальвини.

Ранее сообщалось, что Макрон хочет создать коалицию для отправки военных инструкторов на Украину.

Макрон прокомментировал разрешение Украины на присутствие французских военных

Итальянский вице-премьер также высказал мнение, что процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом является политическим.