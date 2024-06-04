Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить отправку оружия и денег Украине, предупредив о «принесении в жертву всего украинского народа». Об этом он написал в соцсети X.

© globallookpress

Филиппо опубликовал видео, на котором два сотрудника украинского военкомата задерживают мужчину на улице, а прохожие пытаются его освободить. Политик подчеркнул, что после вступления в силу на Украине закона о мобилизации таких случаев становится все больше.

«Евроатлантическая решимость продолжать этот конфликт путем вооружения и финансирования Украины приведет к полному принесению в жертву украинского народа! Преступно! [Нам нужен] мир как можно скорее! Давайте прекратим отправлять на Украину оружие и деньги!» - написал Филиппо.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине, но согласна обсуждать именно мир, а не перемирие. По его словам, переговоры должны привести к полному завершению конфликта, а не просто дать ВСУ время на усиление.

Лавров также заявил, что существует теоретическая возможность ускорить политическое урегулирование на Украине. По его словам, для этого западные страны должны остановить поставки оружия ВСУ.