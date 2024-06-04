Президент Латвии рассказал, как РФ воспримет закрытие Балтийского моря

Закрытие Балтийского моря для российских судов будет равнозначно "объявлению войны" России. Такое мнение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times.

По информации издания, Ринкевичс таким образом прокомментировал инциденты с подводными кабелями в Балтийском море и выделил несколько возможных ответных мер. Он отметил, что одним из вариантов было бы усиление морского патрулирования НАТО, а другим - закрытие морского пространства для прохода российских судов.

"Это будет [равносильно] объявлению войны", - сказал он.

Президент Латвии считает, что странам Запада нужно "быть в состоянии обсудить все виды [ответных] инструментов", однако это не означает, что "все они могут быть применены". Как сообщает издание, западные чиновники опасаются, что их ответные действия по отношению к России могут привести к эскалации напряжения с РФ.

Ранее Ринкевичс уже заявлял о намерении закрыть Балтийское море. Он говорил о том, что Североатлантический альянс должен остановить проход судов по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана. При этом он добавил, что перед таким шагом нужно дождаться результатов расследования. По словам латвийского лидера, хотя страны - участницы Североатлантического альянса еще не обсуждали подобные меры, союзники по НАТО договорились проводить патрулирование Балтийского моря.

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Также о намерении совместно с Польшей, Финляндией и Швецией решить вопрос возможной блокады Балтийского моря говорил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, объявивший в январе о желании досрочно покинуть свой пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС ранее заявил, что "Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода". Позднее, комментируя журналистам заявление президента Латвии, он добавил, что какие-либо угрозы в адрес РФ неприемлемы.