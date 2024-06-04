Приоритеты США и Украины расходятся

Американские и украинские приоритеты расходятся, поскольку Киеву «больше нечего терять» после еще большего обострения отношений с Москвой. Как сообщает New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена, Вашингтон при этом опасается ядерной эскалации конфликта.

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Один из собеседников на условиях анонимности заявил, что запрет на нанесение ударов западным оружием вглубь российской территории имел смысл, «когда время было на стороне Украины». Сейчас же, по его словам, ситуация изменилась.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары американским оружием по российской территории. По сообщениям СМИ, политик был противником этого решения, однако изменил свое мнение из-за российского наступления на харьковском направлении. Позднее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что речь идет о точечном и ограниченном использовании поставляемых вооружений для срыва атак на Вооруженные силы Украины.