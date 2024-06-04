Глава Евросовета хочет помешать переизбраться фон дер Ляйен

Politico: глава ЕК Мишель хочет помешать фон дер Ляйен избраться на второй срок
Глава Евросовета Шарль Мишель пытается не допустить переизбрания главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок из-за напряженных отношений. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Собеседники Politico выразили опасения, что Мишель будет всячески препятствовать переизбранию фон дер Ляйен, с которой у него напряженные отношения.
Как следует из текста, глава Евросовета может использовать тактику разговоров с лидерами ЕС один на один вместо того, чтобы обсуждать кандидатуры на высшие должности совместно. Также отмечается, что Мишель обладает немалым влиянием, поскольку председательствует в процессе распределения высших должностей после выборов в Европейский парламент и координирует переговоры стран-членов.
Кроме того, в последние несколько недель некоторые европейские страны стали все больше нервничать по поводу реальной повестки дня Мишеля, отмечается в материале.
«Многие государства-члены обеспокоены тем, что Шарль Мишель не будет играть конструктивной роли, а скорее будет преследовать программу личной мести», — сказал дипломат ЕС.
До этого фон дер Ляйен перед выборами в Европейский парламент предостерегла от поддержки крайне правых и левых политических сил, которые, по ее словам, являются «друзьями Путина» и хотят разрушить Евросоюз.
Она также призвала европейцев прийти на выборы и «укрепить политический центр», поскольку президент России якобы хочет «повлиять на все предстоящие решения на Западе в этом году в свою пользу». По ее словам, речь идет о выборах в Европарламент, выборах в Восточной Германии и президентской гонке в США.