Пока вы спали: подробности миссии «Чанъэ-6» на Луне и взрывы в Днепре

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Китайский зонд «Чанъэ-6» собрал образцы грунта и взлетел с Луны

Зонд «Чанъэ-6» из Китая смог взлететь с поверхности Луны после выполнения миссии на спутнике. Об этом сообщает ТАСС.

Аппарат уже вышел на заданную орбиту вокруг Луны. При этом зонд успел собрать образцы грунта с обратной стороны Луны. Это произошло впервые в истории всего человечества.

В Днепре произошли взрывы

В Днепропетровской области были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

До этого в регионе и в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

Сами взрывы произошли в Днепре. Информации о пострадавших и разрушениях нет

Минфин поддерживает идею официального признания майнинга

Министерство финансов РФ оказало поддержку идее об официальном признании майнинга. Об этом сообщает ТАСС.

Замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев говорит, что добыча криптовалют может быть названа экономической деятельностью и ей также могут присвоить код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Он рассказал, что его коллеги уже занимаются этой задачей.

Республика Корея полностью приостановит соглашение с КНДР в военной сфере

Власти Республики Корея одобрили идею о полном приостановлении выполнения соглашения с КНДР о снижении военной напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

Администрация президента Республики Корея рассказала, что вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров. При принятии этого решения соответствующий документ должен будет подписать президент Республики Корея Юн Сок Ёль.

Такие меры также позволят Сеулу возобновить работу громкоговорителей в пограничной зоне.

Пентагон увеличил сумму контракта на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд

Министерство обороны США решило увеличить расходы на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает ТАСС.

Так, Пентагон рассказал, что Минобороны США решило поднять сумму контракта с корпорацией Lockheed Martin, которая производит оружие, до $1,9 млрд. При этом условия контракта были изменены – заказ должны будут выполнить к 31 мая 2028 года.