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Коалиция Моди получила большинство мест в парламенте Индии

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют официальные итоги подсчета голосов, опубликованные телеканалом NDTV по мере поступления информации из избирательных округов.

В Индии коалиция премьера Моди получила большинство мест в парламенте
© РИА Новости

Согласно данным, опубликованным после подсчета более 85% голосов, коалиция Моди получила 276 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла.

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Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance - "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, завоевала 205 мест.

На прошлых выборах 2019 года НДА получил в нижней палате парламента 353 места.

Теперь Моди сможет в третий раз подряд занять пост премьера.

Подсчет голосов продолжается.

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Нарендра Моди