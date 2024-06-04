В Индии коалиция премьера Моди получила большинство мест в парламенте

Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией ("Бхаратия джаната парти") премьер-министра Нарендры Моди получил более половины мест в нижней палате парламента Индии по итогам выборов. Об этом свидетельствуют официальные итоги подсчета голосов, опубликованные телеканалом NDTV по мере поступления информации из избирательных округов.

Согласно данным, опубликованным после подсчета более 85% голосов, коалиция Моди получила 276 мест в нижней палате парламента, насчитывающей 543 кресла.

Президент Южной Кореи назвал неразумной отправку шаров с мусором из КНДР

Оппозиционная коалиция I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance - "Индийский национальный инклюзивный альянс развития"), включающая 28 партий, завоевала 205 мест.

На прошлых выборах 2019 года НДА получил в нижней палате парламента 353 места.

Теперь Моди сможет в третий раз подряд занять пост премьера.

Подсчет голосов продолжается.