Президент Южной Кореи осудил действия КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль назвал неразумной провокацией отправку из КНДР на южнокорейскую территорию шаров с мусором. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита Республики Корея и стран Африки в пригороде Сеула.

"С мая прошлого года Северная Корея совершила четыре попытки запуска разведывательного спутника, продолжала испытательные пуски всевозможных ракет, несколько дней назад отправила воздушные шары с мусором, совершив чрезвычайно неразумные провокации", - сказал президент.

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"Республика Корея вместе с африканскими друзьями будет защищать мир на планете и на Корейском полуострове, строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил Юн Сок Ёль. В саммите принимают участие делегации из 48 государств, около 25 стран представлены на высшем уровне.

На прошлой неделе КНДР предприняла неудачную попытку запуска спутника, дважды отправила воздушные шары с мусором, запустила, по классификации Южной Кореи, 18 баллистических ракет малой дальности. Кроме того, как заявили в Сеуле, Пхеньян создавал помехи для приема GPS-сигнала в Южной Корее пять дней подряд.

4 июня кабинет министров Республики Корея в качестве ответной меры одобрил предложение о полном приостановлении выполнения соглашения с КНДР в военной сфере от 19 сентября 2018 года. Соответствующее решение должен утвердить президент.