Байден вновь оскорбил Трампа

Президент США Джо Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в продаже своего президентства тому, кто больше заплатит. Его слова приводит РИА Новости.

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Глава государства раскритиковал способы сбора пожертвований Трампом на предвыборную кампанию, штаб которого продает различные товары с его символикой.

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«Трамп торгует Библиями и золотыми кроссовками», — указал Байден. По его словам, впервые в истории США «осужденный преступник» пытается занять пост президента.

Ранее стало известно, что штаб Трампа собрал около 53 миллионов долларов за сутки после вынесения политику обвинительного приговора. При этом отмечается, что почти 30 процентов донором за последние сутки — это новые источники, которые раньше финансово не поддерживали кампанию.