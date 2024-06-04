Четыре иранки зарегистрировались кандидатами на выборы президента

Четыре женщины подали документы для участия в выборах президента Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA. Кандидатками стали Зохре Элахиян, Сейедех Хамиде Зарабади, Хаджар Ченарани и Рафат Байят.

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Все они являются бывшими депутатами иранского парламента (Меджлиса). Элахиян, 56 лет, по образованию врач, в настоящее время работает в Академии медицинских наук Ирана. Зарабади, 45 лет, представляет реформистское крыло.

На пресс-конференции после регистрации своей кандидатуры она заявила, что поддерживает "деэскалацию" во внешней политике и выразила надежду на то, что иранцы когда-нибудь изберут женщину президентом. Ченарани также 45 лет, она ранее была депутатом Меджлиса и работала в парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике. Ее отец участовала в ирано-иракской войне (1980–1988). Во время своей работы в парламенте она выступала за ужесточение правил обязательного ношения хиджаба для женщин в Иране. Байяту 66 лет, по образованию социолог. В 2005 и 2009 годах она регистрировалась как кандидат на пост президента, однако ее кандидатуру не одобрил Совет стражей конституции.

На данный момент ни одна иранская женщина не попадала в окончательный список кандидатов на пост главы исполнительной власти в стране.