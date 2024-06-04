Трамп собрал рекордные $300 млн на предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его сторонники пожертвовали ему рекордные $300 млн на предвыборную кампанию в мае. Об этом она написал он в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

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"Рекордная сумма собрана для президентской кампании Трампа. Кампания Трами другие поддерживающие Трампа организации собрали почти $300 млн за один лишь май. Это рекорд!" — написал бизнесмен.

Трамп также отметил, что $141 млн были получены благодаря небольшим пожертвованиям от 2 млн человек, из которых 25% впервые перечислили деньги на его кампанию в 2024 году. Ранее сообщалось, что после того как 30 мая жюри присяжных признало его виновным по уголовному делу о подделке финансовых документов компании Trump Organization в отношении выплаты бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, Трамп смог собрать более $50 млн пожертвований за один день.

Республиканец был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения, а вынесение приговора запланировано на 11 июля. Трамп после этого поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку.