США распространили в СБ ООН новый проект резолюции по Газе

Соединенные Штаты в понедельник распространили в Совете Безопасности (СБ) ООН новый проект ближневосточной резолюции, призванной поддержать новое предложение о перемирии между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

"Соединенные Штаты распространили новый проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку обсуждаемого предложения по прекращению боевых действий в Газе посредством прекращения огня и сделки по освобождению заложников", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского постпредства.

Томас-Гринфилд заявила, что "Совет Безопасности должен настоять на том, чтобы движение ХАМАС приняло сделку". "Члены Совбеза не должны позволить этой возможности ускользнуть. Мы должны выступить единым фронтом в поддержку данной сделки", - добавила она.