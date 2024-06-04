Нетаньяху выступит перед обеими палатами конгресса США 13 июня

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху 13 июня выступит на совместном заседании обеих палат конгресса США.

Такую информацию приводит американская газета Politico. По данным издания, многие демократы в конгрессе критикуют Израиль за его действия в секторе Газа.

В их числе — американский сенатор Берни Сандерс, назвавший Нетаньяху военным преступником. Сандерс заявил, что не намерен присутствовать на выступлении израильского премьера.

Ранее сам Нетаньяху раскритиковал США за отказ ввести санкции против Международного уголовного суда.