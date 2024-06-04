Подсчитаны траты Швейцарии на мирную конференцию по Украине

Расходы Швейцарии на мирную конференцию по Украине, которая пройдет с 15 по 16 июня, могут составить от 10 миллионов франков (около 11,2 миллиона долларов) до 15 миллионов (примерно 16,8 миллиона долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны.

При этом 10 миллионов из этой суммы будут потрачены на обеспечение внутренней безопасности. Окончательная сумма пока неизвестна, поскольку она зависит от числа делегаций и их уровня. Швейцарское правительство указало, что расходы, связанные с поездкой делегаций на саммит и проживанием в стране во время его проведения, несут «государства-участники».

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