США заявили о намерении оперативного введения санкций против Грузии

США немедленно введут ограничения на визы в отношении Грузии из-за закона об иностранных агентах. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

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Миллер отметил, что Вашингтон ясно дал понять Тбилиси, что «без колебаний» введет санкции.

Представитель государственного департамента отметил обеспокоенность Штатов из-за отклонения Грузии от демократического пути и угрозы гражданскому обществу страны.

Миллер добавил, что США уже пересматривают американо-грузинские отношения и собираются рассмотреть ответ на действия грузинского правительства.

Ранее политолог Игорь Гвритишвили рассказал «Звезде» о судьбе Грузии в Евросоюзе после принятия закона об иноагентах.