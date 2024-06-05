Байден опроверг свои слова о политических мотивах Нетаньяху в борьбе с ХАМАС

Президент США Джо Байден во вторник фактически опроверг свое высказывание о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не прекращает военную операцию в секторе Газе по собственным политическим причинам.

© РИА Новости / Павел Бедняков

После выступления американского лидера в Белом доме, посвященного ужесточению мер на южной границе США, один из журналистов задал Байдену вопрос, считает ли он, что Нетаньяху устраивает "политические игры с войной".

"Я так не думаю. Он пытается найти решение стоящей перед ним серьезной проблемы", - заявил Байден.



При этом ранее журнал Time опубликовал интервью с американским лидеров, в котором ему напомнили, что часть населения Израиля полагает, что Нетаньяху продолжает военные действия ради "политического самосохранения". Байден в ответ сначала сказал, что не станет комментировать это, но затем признал, что "у людей есть все причины, чтобы делать такой вывод".

31 мая президент США представил детали обсуждаемой Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС сделки, предусматривающей возможность полного прекращения огня. По его словам, трехэтапный план урегулирования был предложен еврейским государством.

Байден сообщил, что план предусматривает на первом этапе прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из всех населенных районов сектора Газа, освобождение части заложников, включая женщин, стариков и раненых, и освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев. Вторая фаза предполагает освобождение "всех остающихся в живых заложников, включая мужчин-военнослужащих", вывод израильских войск из Газы и "постоянное прекращение огня", которое останется в силе до тех пор, пока ХАМАС будет соблюдать условия сделки. Третий этап предусматривает реконструкцию анклава и передачу останков всех погибших заложников их близким.

3 июня газета The Times of Israel сообщила, что Нетаньяху на закрытом заседании в комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета (парламента) заявил о некорректном изложении Байденом параметров обсуждаемой сделки. По словам премьера, еврейское государство не соглашалось на бессрочное перемирие и намерено в любом случае возобновить боевые действия.