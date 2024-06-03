Риттер сообщил, что с самолета также сняли Наполитано

Бывший разведчик США Скотт Риттер рассказал, что вместе с ним с самолета летевшего в Россию сняли экс-судью верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее Риттер заявил, что правоохранители США сняли его с самолета по приказу Госдепа, не дав вылететь в РФ на ПМЭФ. По его мнению, это произошло, поскольку Госдеп боится его участия в форуме. Также экс-разведчик рассказал, что у него забрали паспорт и вывели из аэропорта. Документ ему так и не вернули. Он назвал действия правоохранителей незаконными и нарушающими его конституционные права, объявив о намерении оспорить решение об изъятии у него паспорта в суде.

«Бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, автор и ведущий подкаста Judging Freedom на YouTube, также был снят с самолета, летевшего в Россию», — поделился Риттер.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня.