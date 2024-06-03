Белый дом заверил, что масштабы применения оружия США по РФ не были расширены
Администрация США заверяет, что масштабы применения американского оружия по российской территории не были расширены. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге.
Перед этим он сообщил, что США разрешили применять свое оружие "для ведения ответного огня, в частности в районе Харькова", однако на прошлой неделе говорилось о применении американских вооружений "только в районе Харькова". Отвечая на просьбу пояснить свои слова, Кирби отметил: "Никаких изменений в руководстве, опубликованном на прошлой неделе, нет. Сейчас [вооружение] в основном применяется в районе Харькова". Кирби добавил, что "не произошло никаких изменений в политике [США] в отношении [применения] ракет большей дальности" по территории России, оно под запретом.
Пентагон 30 мая подтвердил, что администрация США согласовала нанесение ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. На следующий день в кабмине ФРГ заявили, что германское оружие может использоваться "для защиты от атак" России в районе Харьковской области. Тем не менее среди стран Запада сейчас нет единства в вопросах ограничений на применение их оружия на Украине. Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, "без всякого присутствия украинских военнослужащих". Это делают те, кто производят и поставляют на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны "отдавать себе отчет, с чем они играют". Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже "напрямую управляются военнослужащими стран НАТО" и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.