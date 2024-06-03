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Кирби: США признают важный вклад СССР в победу над фашизмом

Соединенные Штаты признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом
© globallookpress.com

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не посчитал нужным упомянуть.

«Мы признаем это, это история, это случилось. Нет никаких намерений отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории», — отметил Кирби.

Чиновник пояснил, что Советский Союз и США были союзниками во время Второй мировой войны. Он добавил, что Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом.

В США напомнили о жертвах американских и советских солдат в ходе Второй мировой

Напомним, что США, Великобритания, Франция провели операцию «Оверлорд» в июне — июле 1944 года, через 3 года после начала вторжения гитлеровских войск в СССР. В ходе боевых действий союзные войска захватили стратегический плацдарм и открыли второй фронт в Европе.

Кроме того, в 1943-1945 годах авиация союзников осуществляла стратегические бомбардировки ключевых объектов Германии.

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