В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом

Соединенные Штаты признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не посчитал нужным упомянуть.

«Мы признаем это, это история, это случилось. Нет никаких намерений отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории», — отметил Кирби.

Чиновник пояснил, что Советский Союз и США были союзниками во время Второй мировой войны. Он добавил, что Байден осознает роль Красной армии, которая была «глубоко вовлечена» в победу над фашизмом.

В США напомнили о жертвах американских и советских солдат в ходе Второй мировой

Напомним, что США, Великобритания, Франция провели операцию «Оверлорд» в июне — июле 1944 года, через 3 года после начала вторжения гитлеровских войск в СССР. В ходе боевых действий союзные войска захватили стратегический плацдарм и открыли второй фронт в Европе.

Кроме того, в 1943-1945 годах авиация союзников осуществляла стратегические бомбардировки ключевых объектов Германии.