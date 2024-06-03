США отреагировали на отказ пригласить Россию на годовщину высадки в Нормандии

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал решение властей Франции не приглашать Россию на празднование 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга с журналистами Кирби заявил, что США не причастны к этому решению. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон уважает это решение властей Франции.

«Решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и США к нему не причастны», — заявил он.

Ранее власти Франции заявили, что не будут приглашать Россию на празднование 80-летнего юбилея высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.