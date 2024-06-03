Бывший премьер Молдавии будет участвовать в президентских выборах

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат собирается принять участие в президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Youtube-канал Габриела Кэлина.

По словам Филата, текущая власть в Молдавии является «самой слабой с периода независимости республики». Он также уточнил, что действия нынешнего президента Майи Санду привели к «разобщению молдавского общества».

«Я, безусловно, продолжу свою политическую деятельность. Для себя я принял это решение, я бы хотел, чтобы многие люди в стране не боялись называть вещи своими именами, не боялись говорить о проблемах, с которыми сталкивается страна. Эта власть слабая… Самое слабое руководство за всю современную историю с периода независимости республики», — заявил он.

Ранее Центризбирком Молдавии временно лишил финансирования ряд оппозиционных партий страны.