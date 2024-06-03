Силовики сняли с рейса бывшего офицера разведки ВС США Скотта Риттера. Тем самым они не дали ему вылететь в Россию на Петербургский международный экономический форум, пишет RT.

Ранее сообщалось, что глава Гагаузии Евгения Гуцул и ряд других официальных лиц, а также большое количество журналистов ожидаются на ПМЭФ-24.

«Правительство США сняло меня с рейса и конфисковало мой паспорт», — отметил Риттер.

Экс-разведчик уточнил, что три офицера полицейского управления Нью-Йорка отвели его в сторону и изъяли паспорт. Свои действия они объяснили указом Госдепа США.

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Затем стражи порядка вытащили сумки Риттера из самолета, и вывели его из здания аэропорта. Офицер констатировал, что в связи с этим, в Россию не полетит. Он добавил, с ним всё в порядке и он «просто раздражен».