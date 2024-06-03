Оппозиция и независимые депутаты подписали «Грузинскую хартию» Зурабишвили

«Грузинскую хартию» президента страны Саломе Зурабишвили подписали 17 оппозиционных партий и пять независимых депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в числе тех, кто подписал документ значится самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Хартия Зурабишвили декларирует объединение политических сил, которые разделяют идею проевропейского курса Грузии. Ее участники обязуются в течение нескольких месяцев после победы на парламентских выборах в октябре 2024 года назначить внеочередные парламентские выборы, которые будут действительно «свободными и справедливыми».

Кроме того хартия предполагает аннулирование законов, которые наносят вред проевропейскому курсу Грузии и в первую очередь закона «О прозрачности иностранного влияния», реформирование судебной власти и правоохранительных структур, а также изменение формирования аппарата Центральной избирательной комиссии.

Напомним, что 14 мая парламент Грузии принял скандальный закон об иноагентах. Его критиковали не только внутри страны, но и за ее пределами, особенно на Западе. Там утверждали, что закон отдалит Тбилиси от Евросоюза и пригрозили санкциями. 18 мая Зурабишвили наложил на него вето, однако 28 мая парламент преодолел его.