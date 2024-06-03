Палестина хочет присоединиться к иску против Израиля

Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля в Международном Суде ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН по вопросу возможного геноцида в секторе Газа, который был устроен военными Израиля. Кроме того, власти Палестины также отправили в суд заявление палестинского МИД, в котором призналась компетенция суда ООН разрешать споры.

«Тридцать первого мая государство Палестина подало в секретариат суда заявление о разрешении на вмешательство и заявление о вмешательстве в дело», — сказано в заявлении международного суда.

Ранее эксперты ООН призвали все страны признать Палестину.