В Словакии рассказали о сроках восстановления Фицо

Вице-премьер и министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что полное восстановление премьер-министра страны Роберта Фицо наступит не раньше осени. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Радио Словакия».

По мнению вице-премьера, восстановление Фицо будет очень сложным. Он также добавил, что сейчас пострадавший политик может самостоятельно себя обслуживать, но ранения все еще приносят Фицо боль.

«Думаю, что сейчас мы говорим уже о полном выздоровлении, о том, чтобы он смог работать на 100%, это будет длиться несколько недель, месяцев, условно до осени», — заявил Калиняк.

15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо стал жертвой покушения в городе Гандлова — по политику открыли огонь на улице. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика.