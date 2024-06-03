Швейцария, при наличии ордера Международного уголовного суда, арестует членов правительства Израиля и лидеров палестинского движения ХАМАС, если они приедут в страну, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и главы политбюро движения Исмаила Хании.

В пресс-службе отметили, что Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест израильских политиков и лидеров ХАМАС.

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В парламенте пояснили, что в понедельник, 3 мая, в кабмин поступили запросы от депутатов. На фоне этого правительство взяло на себя соответствующие обязательства.

Ранее советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман заметил, что возможное решение МУС по выдаче ордеров на арест израильских политиков не повлияет на внешнеполитическую деятельность руководства страны.