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Сенат Швейцарии отклонил выделение Киеву новой помощи

Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиардов долларов и 11,1 миллиардов долларов на нужды армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление парламента страны.

Сенат Швейцарии отклонил выделение Киеву новой помощи
© РИА Новости

По данным агентства, против выделения Киеву новой помощи выступили 28 членов Сената. Отмечается, что правительство и Сенат проголосовали против, поскольку расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.

Напомним, что Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с начала конфликта на Украине. В частности, Берн заблокировал частные активы РФ и Центробанка страны на сумму в размере 17 миллиардов долларов.

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