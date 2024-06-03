Сенат Швейцарии отклонил выделение Киеву новой помощи

Сенат Швейцарии отклонил чрезвычайную дополнительную помощь Украине в размере 5,6 миллиардов долларов и 11,1 миллиардов долларов на нужды армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее заявление парламента страны.

По данным агентства, против выделения Киеву новой помощи выступили 28 членов Сената. Отмечается, что правительство и Сенат проголосовали против, поскольку расходы на армию и на Украину являются плановыми, поэтому их нельзя рассматривать как чрезвычайные расходы.

Напомним, что Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, но присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России с начала конфликта на Украине. В частности, Берн заблокировал частные активы РФ и Центробанка страны на сумму в размере 17 миллиардов долларов.