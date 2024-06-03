Казахстан допустил участие в швейцарском саммите мира

Казахстан не исключил своего участия в швейцарском саммите по «формуле мира», который состоится 15-16 июня. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, сообщает Tengrinews.

Смадияров отметил, что окончательное решение будет принято с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по данному вопросу.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — подчеркнул дипломат.

Он также обратил внимание, что Астана старается поддерживать партнерские отношения как с Украиной, так и с Россией.

До этого стало известно, кто поедет от США на конференцию по Украине. По информации Financial Times, офис президента Украины дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии.