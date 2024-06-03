В США назвали виновного в «украинской катастрофе»

Решение 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего поддержать идею вступления Украины в НАТО было «поистине катастрофическим», заявил политолог Джон Миршаймер в интервью журналисту Гленну Гринвальду.

По его мнению, не следует преуменьшать негативные последствия этого шага. Он добавил, что ответственность за это решение лежит прежде всего на США.

Политолог предположил, что власти Украины не стремились бы в альянс, если бы не обещания Белого дома. Он подчеркнул, что Украина была бы «в целости и сохранности».

Посол ФРГ в Киеве назвал условие вступления Украины в НАТО

Напомним, что в 2008 году в Бухаресте прошел очередной саммит НАТО. Джордж Буш в ходе мероприятия предложил представить Украине план действий относительно членства в альянсе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози категорически отказались поддержать инициативу американского коллеги, выступили единым фронтом.