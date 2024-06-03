Киев продолжит работу по расширению географии использования западного оружия, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным портала, глава ведомства рассказал о планах Украины на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Кулеба отметил, что западные страны осуществляют поставки оружия, но Киев по-прежнему не получил карт-бланш на удары по любым военным объектам на территории России.

«Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения», — пояснил министр.

Напомним, что ряд недружественных стран разрешил Украине применять полученное оружие для ударов не только по целям на территории новых регионов России, но и по объектам в старых регионах.

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Вместе с тем, США разрешили наносить удары только по военным объектам в Белгородской и Курской областях.