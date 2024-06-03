Кулеба: Киев продолжит работу по расширению применения западного оружия
Киев продолжит работу по расширению географии использования западного оружия, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет «Лента.ру».
По данным портала, глава ведомства рассказал о планах Украины на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Кулеба отметил, что западные страны осуществляют поставки оружия, но Киев по-прежнему не получил карт-бланш на удары по любым военным объектам на территории России.
«Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения», — пояснил министр.
Напомним, что ряд недружественных стран разрешил Украине применять полученное оружие для ударов не только по целям на территории новых регионов России, но и по объектам в старых регионах.
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Вместе с тем, США разрешили наносить удары только по военным объектам в Белгородской и Курской областях.