Благодаря нарушению Североатлантическим альянсом (НАТО) красных линий ситуация на территории Украины выходит из-под контроля. Соответствующее заявление сделало Болгарское национальное телевидение, ссылаясь на слова главы государства Румена Радева.

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— До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию (конфликта на Украине — прим. «ВМ»). Первая — это ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины, вторая — недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России, — констатировал Радев.

Президент Болгарии пояснил, что линии были нарушены из-за разрешения Киеву наносит удары вглубь территорий РФ, а также благодаря допуску отправки зарубежных инструкторов на фронт, перелает телевидение.

Издание The Washington Post отмечает, что правительство Украины за полтора часа переговоров убедило Штаты дать разрешение о нанесении ударов по российским территориям. Глава Белого дома Джо Байден согласился разрешить Украине атаку по территории России, однако потребовал согласовать все аспекты и оформить их в надлежащем виде.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби завил, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны и не стремится к конфликту с Россией.