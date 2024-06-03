$89.38-0.8296.87-0.92
Войти в почту

США заявили о готовности обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ

США готовы обсуждать с Украиной расширение ударов по России. Об этом сообщили в Белом доме, передает «РИА Новости».

США заявили о готовности обсуждать с Киевом расширение географии ударов по РФ
© globallookpress.com

При этом в администрации президента США Джо Байдена не уточнили, последуют ли за этим политические решения.

Байден тайно одобрил нанесение ВСУ ударов оружием США внутри России

Ранее в США заявили, что Байден разрешил Украине использовать поставляемое Соединенными Штатами оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения. Отмечается, что Вашингтон разрешил ВСУ использовать для ударов по российской территории РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

В мире
Джозеф Байден
Администрация США