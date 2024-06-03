В Словакии сообщили новости о реабилитации Фицо после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого совершили покушение, проходит реабилитационные процедуры в домашних условиях. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минобороны республики Роберт Калиняк, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что в результате покушения у Фицо оказались повреждены системы пищеварительного тракта и оппорно-двигательного аппарата.

«Сейчас он подвергается реабилитационному и восстановительному лечению в домашних условиях», — сказал Калиняк.

По его мнению, процесс восстановления Фицо может занять недели.

Покушение на премьера было совершено 15 мая, когда он вышел к общественности после заседания правительства страны в Гандлове. В Фицо попало четыре пули, одна из которых пробила ему желудок. Стрелявшего в него задержали, им оказался 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. В настоящее время Фицо передвигается на костылях и уже может обслуживать себя самостоятельно.