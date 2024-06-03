Президент Болгарии обвинил НАТО в нарушении красных линий на Украине

Запад нарушил красные линии по Украине, тем самым допустив эскалацию конфликта. В этом западные государства обвинил президент Болгарии Румен Радев, передает РИА Новости.

«До сих пор существовали две красные линии, которые сдерживали неконтролируемую эскалацию конфликта. (...) С разрешением применять западное оружие в глубине России и отправлять советников и инструкторов на самую линию фронта эти красные линии уже оказались нарушены», — заявил болгарский лидер.

По словам Радева, красными линиями были «ограничение географических рамок конфликта только территорией Украины» и «недопущение прямого столкновения между войсками НАТО и России».

В России высказались о красных линиях НАТО для вступления в украинский конфликт

Глава государства пообещал, что выступит со своим мнением на предстоящем саммите НАТО, если будет представлять на нем Болгарию.