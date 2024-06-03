Умерла Бригитта Бирляйн — единственная женщина-канцлер Австрии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о смерти Бригитты Бирляйн — единственной в истории страны женщины-канцлера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Нехаммера в социальных сетях.

Уточняется, что Бирляйн скончалась в возрасте 74 лет. Нехаммер также добавил, что единственная австрийская женщина-канцлер возглавила страну в сложный период.

«Мы скорбим о первой женщине-федеральном канцлере Австрии. Сегодня скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине — Австрии. Наша страна в большом долгу перед ней», — написал он.

Ранее стало известно о смерти полярника и депутата Госдумы Артура Чилингарова.