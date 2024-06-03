Боррель обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в преддверии выборов в Европейский парламент обвинил Россию в попытке вмешаться в избирательный процесс. Статья с соответствующим содержанием размещена на сайте Европейской службы внешних связей.

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«С 6 по 9 июня европейские избиратели будут выбирать следующий состав Европейского парламента. Мы должны защитить наши демократические процессы от иностранного вмешательства», — написал Боррель.

Дипломат добавил, что в последнее время попыток вмешательства «стало много, особенно со стороны России».

Ранее сообщалось, что генпрокуратура ФРГ решила проверить связи ведущего кандидата на выборах в Европарламент от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра с Россией и Китаем после того, как его помощника заподозрили в шпионаже. В отношении Кра начали два предварительных расследования, связанных с «возможным получением денежных выплат из-за границы».

Когда глава АдГ Тино Хрупалла заявил, что вина Кра еще не доказана, он столкнулся с эмоциональным ответом политика Армина Лашета с просьбой «не держать немецкий народ за дураков».