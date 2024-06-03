В США прокомментировали отправку военных советников на Украину

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не рассматривают в настоящее время возможность отправки военных советников на Украину, заявила на брифинге постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

По данным агентства, Смит работает в структуре Госдепартамента США.

«Итак, советники. Это в настоящее время не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает возможность отправки советников НАТО на Украину», — уточнила чиновница.

Смит пояснила, что идею об отправке не поддерживает генсек альянса Йенс Столтенберг. Она добавила, что Соединенные Штаты также не планируют направлять экспедиционный корпус на Украину.

Франция направит на Украину первых военных инструкторов

Напомним, что под данным Минобороны РФ, на Украине находится большое количество наемников из США, Великобритании, Германии, Франции, Польши и ряда других стран.