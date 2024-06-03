Трамп рассказал, как пережила судебный процесс его жена Мелания

Дональд Трамп в интервью Fox News признал, что судебный процесс был "очень трудным" для его жены Мелании.

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"У нее все хорошо, но я думаю, что ей очень тяжело, - сказал бывший президент. - Во многом им (семье) тяжелее, чем мне".

Дональд Трамп был признан виновным по всем пунктам обвинения в четверг на уголовном процессе в Нью-Йорке за скрытые выплаты актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Она в ходе слушаний рассказала суду во всех деталях об их интимной встрече в 2006 году, которую хотел утаить Трамп, чтобы предстать перед избирателями и женой Меланией в образе добропорядочного семьянина.

Трамп доверился своему одному некогда из самых близких соратников Майклу Коэну. Последний вместе с Дэниэлс стал главным свидетелем обвинения, рассказав суду и двенадцати присяжным о сути схемы выплаты 130 тысяч долларов "за молчание". Кстати, сама Дэниэлс после окончания процесса заявила, что Трампа не только следует посадить в тюрьму, но "также сделать волонтерской боксерской грушей в женском приюте".

Трамп встретил Сторми Дэниэлс (настоящее имя - Стефани Грегори Клиффорд) на турнире по гольфу в 2006 году, когда он и Мелания были женаты уже год, и она только что родила сына Бэррона. В апреле New York Times сообщила, что Мелания сначала была в ярости на своего мужа, когда узнала об этом романе. Но с тех пор ее гнев утих, и теперь она полностью поддерживает Дональда Трампа. Она назвала суд "несправедливым" и "позорным". Однако во время суда, в отличие от большинства детей Трампа, Мелания не явилась в суд, как и дочь Трампа Иванка.

Дело еще не закрыто. Лишь 11 июля г-н Трамп узнает свой приговор, который может составлять до четырех лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения. Однако вряд ли он получит этот максимальный срок. Трамп уже заявил, что подаст апелляцию. Он является первым бывшим президентом США, осужденным по уголовному делу.