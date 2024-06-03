Стало известно о планах президента Мексики уйти на пенсию

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о намерении уйти на пенсию после ухода с поста главы государства. Его слова приводит «РИА Новости».

Лопес Обрадор указал, что «очень доволен, завершая свою работу на посту президента».

«Когда я вручу ей Клаудии Шейнбаум символы власти, могу сказать, что миссия выполнена, и я уйду на пенсию», — добавил он.

По словам президента, после ухода с поста он «не будет участвовать ни в какой публичной политической деятельности».

«Я завершил свой цикл. Я помог трансформации страны», — отметил он.

Ранее в Мексике прошли всеобщие выборы, на которых в том числе определяется будущий президент. Их лидером стала кандидат правящей партии Клаудия Шейнбаум. Официальные результаты выборов объявят после 8 июня. Инаугурация избранного президента состоится через четыре месяца после дня выборов 1 октября.