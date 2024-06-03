Стал известен «план возмездия» Трампа над его политическими оппонентами

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на президентских выборах может использовать службы разведки для возмездия над своими политическими оппонентами. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на более десятка бывших офицеров разведки, западных чиновников и законодателей.

В публикации отмечается, что Трамп может превратить разведслужбы США в оружие «возмездия» против своих внутренних политических оппонентов, если он пройдет на второй президентский срок.

По словам бывшего сотрудника нацбезопасности, который работал под началом Трампа, его беспокоит подобная перспектива, он также не встречал ни одного коллегу высокого ранга, который считал бы угрозу преувеличенной.

Источники телеканала подчеркивают, что иностранные союзники США уже обеспокоены последствиями возможного второго срока Трампа на посту президента. Отмечается, что они могут незаметно сократить объем информации, которой они делятся со своими американскими коллегами.

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил британского экс-премьера Бориса Джонсона, который вступился за него и раскритиковал уголовное преследование. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Джонсон выразил уверенность, что либеральные элиты США "прибегли ко всему, что может сорвать предвыборную кампанию Трампа". Его устойчивая популярность и способность находить общий язык с электоратом вызывает у них негодование.

Экс-премьер Великобритании также назвал президентский срок Трампа гораздо более успешным, чем о нем говорят критики. Оппоненты политика на предстоящих выборах должны перестать мешать ему, чтобы "получить единственно важный вердикт - вердикт народа", - заключил он.

Напомним, в четверг Трамп стал первым бывшим американским президентом, осужденным за тяжкие преступления. Присяжные суда Нью-Йорка признали его виновным по всем 34 пунктам обвинения в схеме незаконного влияния на выборы 2016 года посредством выплаты денег за молчание актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

Каждое из 34 обвинений в совершении уголовного преступления по делу о фальсификации деловой информации в США влечет за собой штраф в размере до 5000 долларов и четырехлетнее тюремное заключение. Теперь решение о том, какое наказание должен понести бывший президент США, полностью остается за Хуаном Мерчаном, судьей, ведущим дело и председательствовавшим на слушаниях. Вынесение приговора назначено на 10 часов утра 11 июля.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов к тюремному сроку, если суд вынесет такое решение. Политик сказал это в интервью Fox News.

Журналисты спросили Трампа, что он будет делать, если суд решит отправить его под домашний арест или в тюрьму.

«Я с этим соглашусь», — заявил экс-президент.

В четверг присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации. Бывший президент раскритиковал вынесенный ему обвинительный приговор.

«Люди понимают. Это мошенничество», — сказал он о судебном процессе.

По его словам, «в этой стране никогда такого не было». Министерство юстиции и ФБР превратились в оружие, используемое в политических целях, и «все это исходит из Вашингтона».

Приговор по делу будет оглашен 11 июля. Даже если Трампа отправят в тюрьму, он сможет продолжать предвыборную кампанию.

Экс-глава США Дональд Трамп будет номинирован в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля. Об этом в эфире телекомпании CNN заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая также приходится Трампу невесткой.

"Мы готовы ко всему. <...> Мы номинируем Дональда Трампа кандидатом от республиканцев. Вот что действительно важно в конечном счете", - сказала она.

Лара Трамп добавила, что "окончательный вердикт" будет вынесен американскими гражданами в день голосования 5 ноября. Она призвала сторонников экс-президента сохранять спокойствие и выразить свой протест, отдав голос за Трампа на предстоящих выборах.

"Я считаю, что Дональд Трамп будет переизбран и станет 47-м президентом [США]", - сказала она, отметив, что Республиканская партия будет готова признать любые итоги выборов и даже победу нынешнего американского лидера Джо Байдена, если голосование будет "честным, справедливым и прозрачным".

Читать новость полностью

Ровно половина американцев — 50%, согласно данным опроса ABC News/Ipsos, — полагают, что обвинительный вердикт присяжных Трампу по 34 обвинениям, связанным с махинациями с финансовой отчетностью, был правильным. При этом 49% считают, что ему после этого надо свернуть свою избирательную кампанию. 47% американцев также считают, что обвинения против Трампа были «политически мотивированными», 38% так не думают. Как приговор повлияет на дальнейший ход избирательной кампании?

Несмотря на обвинительный вердикт присяжных, пока данный судебный процесс не сильно повлиял на предвыборный расклад. 2/3 зарегистрированных избирателей еще до вынесения приговора уверяли, что он никак не повлияет на то, как они будут голосовать в ноябре.

Еще 15% сказали, что в случае обвинения будут скорее голосовать за Трампа, тогда как 17% — что не будут. По некоторым данным, каждый десятый республиканец может теперь от Трампа отвернуться, однако многие из верных ему сторонников лишь укрепятся в своей уверенности поддержать именно его против Байдена. Как ни странно, но и среди неопределившихся избирателей лишь треть внимательно следили за процессом, так что и на их выбор судебный приговор может не оказать решающего влияния. Индексы предпочтительности у Трампа и Байдена практически равны — 31% у первого и 32-33% у второго. Антирейтинг у обоих выше и также стабилен.

По общенациональным опросам, Байден вырвался вперед с отрывом в 2%, но это еще ничего не значит. Он по-прежнему имеет удручающе низкий уровень одобрения его деятельности — не выше 36%. С таким рейтингом за пять месяцев до выборов другой президент их почти гарантированно бы проиграл. Шансы Байдену дает то, что против него выступает столь неоднозначный кандидат, как Трамп. Но и наоборот. Не будь действующий президент столь непопулярен, Трампу на фоне груды уголовных обвинений действительно стоило бы уже давно сняться с дистанции. А так у него есть шанс благодаря престарелому Байдену, низкий уровень поддержки которого объясняется скорее именно его состоянием, нежели тем, что происходит в экономике, где как раз ситуация не так уж плоха, несмотря на относительно высокую инфляцию.

Байден пока теряет поддержку практически по всем сегментам своей коалиции 2020 года, когда он победил с общенациональным перевесом в 7 млн голосов, но в так называемых колеблющихся штатах, которые и стали решающими, выиграл голоса выборщиков с очень небольшим отрывом. Основной костяк коалиции Трампа остается прежним — это люди без высшего образования, и именно среди них падение поддержки Байдена наивысшее. Как и среди семей с годовым доходом до 50 тысяч долларов в год. В этом смысле Трамп идет на выборы как кандидат от «простой» и небогатой Америки. Среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч в год, и Байден, и Трамп потеряли поддержку почти в равной мере — минус 2% и минус 4%.

Соответственно, Америка остается сильно расколотой по партийным принципам, и на этот раскол даже скандальный судебный процесс над бывшим президентом пока не повлиял. Среди спонсоров республиканского кандидата обвинительный вердикт присяжных вызвал подъем солидарности в виде 53 млн долларов, поступивших в предвыборный фонд Трампа за первые сутки после этого.

Теперь испытание грозит семье Байденов. 3 июня начинается судебный процесс в Делавэре над сыном президента Хантером. Его обвиняют в том, что он скрыл употребление наркотиков, когда приобретал оружие в 2018 году. Разумеется, со стороны команды адвокатов Хантера тоже звучат заявления о том, что все дело против президентского сына «политически мотивировано». Сынок вообще известен своими скандалами, а также неподобающим поведением, связанным с употреблением алкоголя и наркотиков. Хотя с 2019 года он «в завязке».

Отца-Байдена по-человечески можно понять: наверняка он стал относиться к Хантеру слишком снисходительно после того, как от рака мозга в 2015 году умер его другой сын — Бо, тот-то как раз был куда более толковым.

Однако снисходительность — это не про американскую политику. К примеру, команда юристов, работающая на Байдена-старшего, отстранилась от процесса над Хантером, и у того сейчас серьезные проблемы с деньгами на адвокатов. В сентябре ему предстоит еще один судебный процесс — уже в Калифорнии, по делу об уклонении от налогов.

Республиканцы используют суды против Хантера Байдена, чтобы хоть как-то затмить дела, заведенные против Трампа. Кстати, если Трамп стал первым осужденным по уголовному делу бывшим президентом, то Хантер Байден является первым в истории сыном действующего президента США — фигурантом уголовного дела. Ему может грозить по делу о незаконном приобретении оружия до десяти лет тюрьмы. Но вряд ли в данном случае приговор будет столь суровым, если вердикт присяжных будет обвинительным. А может, еще как-то и рассосется. Все-таки Делавэр, как и Нью-Йорк, где присяжные вынесли вердикт против ненавидимого в штате Трампа, считается штатом демократическим, Байден там победил с перевесом в 20% голосов. А так-то, конечно, судебная система в Америке независимая. Хотя, как видим, уже не все американцы в это по-прежнему верят.

Обвинительный приговор кандидату в президенты США Дональду Трампу свидетельствует о высокой степени политического кризиса в американской демократии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, происходящее в Соединенных Штатах - серьезный сигнал для России.

"Те, кто считает, что Россия должна поддерживать Трампа, сильно ошибаются. Но для России важный сигнал - американская политическая система находится в глубоком кризисе. И Россия должна внимательно относиться к процессам в США и анализировать их последствия как для американского общества, так и для мира в целом", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что обвинительный приговор Трампу является подтверждением того, что американская демократия - это абсолютно лживая формула.

Читать новость полностью

Более половины респондентов в США сочли справедливым судебный процесс в Нью-Йорке, на котором экс-президент Дональд Трамп был признан виновным в подлоге финансовых документов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS и исследовательской службой YouGov.

На вопрос о том, было ли разбирательство справедливым, положительно ответили 56% участников исследования, отрицательно - 44%. 57% назвали правильным шагом признание Трампа виновным, противоположного мнения придерживаются 43% респондентов.

51% ответивших считают, что Трамп в свете вердикта не может быть президентом США, 40% полагают, что может. 8% не дали однозначного ответа.

40% опрошенных заявили, что стали меньше доверять американской системе правосудия из-за этого разбирательства, 27% стали доверять ей больше. На мнение 33% респондентов относительно этого процесс никакого влияния не оказал.

Опрос был проведен с 30 мая по 1 июня среди 989 совершеннолетних жителей США по всей стране.

Читать новость полностью